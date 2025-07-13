РПК выводит своих бойцов из Турции

Процесс разоружения Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) переходит на новый этап – она выводит из Турции свои подразделения.

Рабочая партия Курдистана, запрещенная в Турции, выводит войска из этой страны, соответствующее сообщение распространила сама организация.

В ее заявлении поясняется, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке несет серьезную угрозу для будущего Турции и курдов. А процесс отказа РПК от вооруженной борьбы, который стартовал в 2024 году с заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера турецкой Партии националистического движения Девлета Бахчели и лидера РПК Абдуллы Оджалана, который призвал к "миру и демократическому обществу", находится на значительном, решающем этапе.

В заявлении напоминается, что в мае РПК провела съезд. В ходе него было решено упразднить саму РПК и окончательно отказаться от стратегии вооруженной борьбы.

Теперь же, говорится в сообщении РПК, что на основании решения, вынесенного на майском съезде, РПК выводит все свои силы из Турции, так как их присутствие там чревато конфликтом. Кроме того, они представляют собой почву для возможных провокаций, уточняется в сообщении.