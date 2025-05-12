В Турции заявили, что разоружение РПК должно идти непрерывно

Разоружение Рабочей партии Курдистана (РПК) в Турции должно быть непрерывным, страна стремится к полной ликвидации терроризма, заявил представитель правящей партии Турции.

В Турции процесс разоружения Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в стране, должен идти непрерывно, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"Этот процесс должен продолжаться непрерывно. Это включает сдачу оружия всеми ее подразделениями и ответвлениями. Необходима полная ликвидация терроризма"

– Омер Челик

Он добавил, что как заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган, "Турция без терроризма станет примером для всего региона".

Турецкое руководство "выражает признательность как центральному правительству Ирака, так и администрации Северного Ирака" за поддержку процесса разоружения РПК, сообщил представитель правящей партии Турции.

"Мы продолжим этот процесс без перерывов. Состоятся встречи, посвященные всем организационным аспектам, стратегиям, реформам, коммуникации и координации"

– Омер Челик

В Турции пока не определились с датой создания парламентской комиссии, которая займется выработкой юридических рамок разоружения и роспуска РПК, но планируется сформировать ее в течение нескольких дней.

Первая группа боевиков Рабочей партии Курдистана сдала оружие 11 июня.