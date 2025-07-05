Эрдоган: Турция открыла новую страницу истории после разоружения РПК

В Турции открылся путь к завершению 47-летней эпохи терроризма после разоружения запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития.
В середине мая РПК сообщила о прекращении вооруженной борьбы с Турцией и самороспуске. Накануне ее члены начали процесс сдачи оружия в Северном Ираке.
"Дорогой мой народ, вчера 47-летняя эпоха терроризма вступила на путь завершения. Это новый день. Сегодня в истории нашей страны открыта новая страница, широко распахнулись двери великой и могущественной Турции"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Он подчеркнул, что первый теракт боевики РПК совершили в 1984 году. С тех пор они унесли жизни свыше 60 тыс человек, их атаки дестабилизировали ситуацию в Турции. Она столкнулась с экономическим бременем почти в $2 трлн, добавил президент.
По словам Эрдоагана, в парламенте Турции также будет сформирована комиссия для обсуждения правовых аспектов урегулирования проблемы РПК.
Ранее Эрдоган назвал процесс разоружения РПК важным шагом для достижения цели "Турция, свободная от террора".