Разоружение РПК стартовало в Северном Ираке

Процесс сдачи оружия членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) стартовал в Северном Ираке. Предполагается, что позже оно будет уничтожено.

Члены Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) под наблюдением турецких спецслужб приступили к сдаче оружия, процесс проходит в провинции Сулеймания в горах Северного Ирака, сообщают турецкие СМИ.

Сданное оружие члены партии должны будут оставить в одной из пещер, затем его уничтожат.

Как сообщает A Haber, журналистов не пускают к месту, где проходит разоружение – такое решение было принято в целях безопасности. Власти заверяют, что позже предадут огласке фотографии и видео процесса.

Над территорией, где ведется сдача оружия, барражируют военные вертолеты, а на дорогах вокруг размещены машины сил безопасности.

По данным телеканала Habertürk, к месту событий прибыла делегация официальной прокурдской партии DEM из турецкого Диярбакыра, прилетели в Сулейманию и представители общественных организаций, в общей сложности порядка 150 человек.

Напомним, что РПК сообщила, что прекращает вооруженную борьбу с Турцией и начинает процесс самороспуска, 12 мая. Ранее отказаться от прежней стратегии соратников призвал лидер РПК Абдула Оджалан (в данный момент он находится в тюрьме в Турции).