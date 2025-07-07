Названы место и время начала разоружения РПК

Стало известно, когда и где радикальные группировки Рабочей партии Курдистана (РПК) начнут складывать оружие. Согласно информации пресс-секретаря турецкой партии DEM Айшегюль Доган, процесс стартует 11 июля в городе Сулеймания на северо-востоке Ирака.
"Мы считаем это историческим моментом, историческим событием. Процесс идет своим чередом с вовлечением в него всех сторон. Мы в составе делегации от партии DEM будем присутствовать на церемонии разоружения РПК в Сулеймании 11 июля и станем свидетелями этого конкретного шага"
– Айшегюль Доган
Напомним, что лидер РПК Абдулла Оджалан сегодня заявил о необходимости разоружения партии и прекращения вооруженной борьбы. Оджалан заявил, что верит в силу политики и социального мира.