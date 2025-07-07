Вестник Кавказа

Названы место и время начала разоружения РПК

Названы место и время начала разоружения РПК
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через два дня в Ираке начнется разоружение боевых групп РПК.

Стало известно, когда и где радикальные группировки Рабочей партии Курдистана (РПК) начнут складывать оружие. Согласно информации пресс-секретаря турецкой партии DEM Айшегюль Доган, процесс стартует 11 июля в городе Сулеймания на северо-востоке Ирака. 

"Мы считаем это историческим моментом, историческим событием. Процесс идет своим чередом с вовлечением в него всех сторон. Мы в составе делегации от партии DEM будем присутствовать на церемонии разоружения РПК в Сулеймании 11 июля и станем свидетелями этого конкретного шага"

– Айшегюль Доган

Напомним, что лидер РПК Абдулла Оджалан сегодня заявил о необходимости разоружения партии и прекращения вооруженной борьбы. Оджалан заявил, что верит в силу политики и социального мира.

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