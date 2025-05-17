Абдулла Оджалан снова призвал РПК сложить оружие

Лидер РПК Оджалан призвал радикальные группировки партии прекратить вооруженное сопротивление.

Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан снова призвал своих сторонников сложить оружие и прекратить вооруженную борьбу.

"Я верю не в силу оружия, а в силу политики и социального мира. Призываю вас следовать этому принципу"

– Абдулла Оджалан

Оджалан обратился к радикалам из тюрьмы на острове Имралы. Он призвал к немедленным действиям по демилитаризации партии.

Напомним, что решение о расформировании и разоружении РПК было принято по итогам 12-го съезда партии, который прошел в начале мая. В принятой декларации сообщается о прекращении 40-летнего конфликта между партией и Турцией.