Турция будет следить за разоружением РПК

Эрдоган заявил, что Турция будет внимательно следить за процессом самороспуска и разоружения РПК.

Анкара будет следить за исполнением решений Рабочей партии Курдистана (РПК) о самороспуске и разоружении, об этом заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Террористическая организация должна полностью сложить оружие, решение о самороспуске должно быть исполнено в полном объеме. Мы будем внимательно следить за исполнением этих решений"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган отметил, что желает мира и благополучия не только Турции, но и всему региону.

Напомним, что решение о роспуске РПК было принято по итогам 12-го партийного съезда, который прошел с 5 по 7 мая. В принятой декларации говорится о прекращении 40-летнего конфликта между партией и Турцией и вооруженной борьбы в целом.