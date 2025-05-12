Вестник Кавказа

Турция будет следить за разоружением РПК

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Эрдоган заявил, что Турция будет внимательно следить за процессом самороспуска и разоружения РПК.

Анкара будет следить за исполнением решений Рабочей партии Курдистана (РПК) о самороспуске и разоружении, об этом заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

"Террористическая организация должна полностью сложить оружие, решение о самороспуске должно быть исполнено в полном объеме. Мы будем внимательно следить за исполнением этих решений"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган отметил, что желает мира и благополучия не только Турции, но и всему региону. 

Напомним, что решение о роспуске РПК было принято по итогам 12-го партийного съезда, который прошел с 5 по 7 мая. В принятой декларации говорится о прекращении 40-летнего конфликта между партией и Турцией и вооруженной борьбы в целом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
530 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.