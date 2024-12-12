Ильхам Алиев поздравил народ Турции с самороспуском РПК

Самороспуск террористической группировки РПК - важный этап в достижении цели "Турция без терроризма" и результат решительной политики, проводимой в стране, заявил в поздравлении турецкому народу президент Азербайджана.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня в публикации в своем аккаунте в социальной сети Х поздравил народ Турции с самороспуском террористической группировки "Рабочая партия Курдистана" (РПК).

"Сердечно поздравляю весь братский народ Турции во главе с моим дорогим братом – президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом с решением террористической группировки РПК о самороспуске и сложении оружия"

- Ильхам Алиев

Это событие - важный этап в достижении провозглашенной правительством страны цели "Турция без терроризма", это результат решительной политики, проводимой в стране на пути государственности, торжество сильного лидерства и непоколебимой воли, национального единства и солидарности, добавил азербайджанский лидер, сообщает Trend.

Глава Азербайджана также пожелал государству и народу Турции успехов в полной реализации принятого решения.

Напомним, сегодня РПК, признанная на территории Турции террористической, объявила о самоликвидации: такое решение было принято по итогам 12-го партийного съезда, после призыва Абдуллы Оджалана к разоружению и расформированию. В декларации говорится, что съезд постановил ликвидировать организационную структуру РПК и перейти к политическим и демократическим методам борьбы, таким образом прекращая конфликт между партией и Турцией, который длился свыше 40 лет.