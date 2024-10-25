Рабочая партия Курдистана самоликвидируется и прекращает воевать с Турцией

СМИ сообщили о самороспуске Рабочей партии Курдистана. На съезде организации также говорилось о прекращении вооруженной борьбы с Турцией.

Рабочая партия Курдистана, признанная на территории Турции террористической, объявила в понедельник о самоликвидации, сообщает иракский телеканал Rudaw.

Решение о роспуске данной организации было принято по итогам 12-го партийного съезда, который состоялся с 5 по 7 мая после призыва Абдуллы Оджалана к разоружению и расформированию

В принятой декларации говорится, что съезд постановил ликвидировать организационную структуру РПК и перейти к политическим и демократическим методам борьбы.

В документе сказано о прекращении конфликта между партией и Турцией, который длился свыше 40 лет, прекратить вооруженную борьбу, положив, тем самым, конец деятельности РПК.

Почему РПК самоликвидируется?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о мотивах Рабочей партии Курдистана и ее лидера Бадуллы Оджалана прекратить вооруженную борьбу с властями Турции и, как следствие, заявить о самороспуске.

"Первый фактор, определивший решение РПК о самороспуске – это военное, технологическое и финансово-ресурсное превосходство турецкой армии. Последние 15 лет можно было наблюдать большой прогресс турецких вооруженных сил, которые теперь кратно превосходят по качеству любые военизированные региональные организации. Безусловно, это связано с технологической независимостью Турции в сфере безопасности – независимости от условных союзников на Западе, в первую очередь, от США. Чем более суверенной становится Турция в плане обеспечения собственной безопасности, тем меньше возможностей у РПК так или иначе успешно вести вооруженную борьбу с турецкой армией", - прежде всего сказал он.

"Второй фактор происходит из первого: главные спонсоры РПК пересмотрели ее эффективность и решили снизить ее поддержку. Так или иначе многие десятилетия РПК получала финансирование и ресурсное обеспечение от стран Запада, в первую очередь от США и Франции. Американцы начали менять свое отношение к региональной конфигурации, связанной с РПК, из-за перемен в ситуация в Сирии. Речь даже не о декабре 2024 года – такая тенденция наблюдалась уже несколько лет. После разгрома крупных террористических организаций в Сирии стало ясно, что формат военизированных негосударственных структур, выступающих с фундаменталистких, экстремистских и террористических позиций, постепенно себя изживает. Это наблюдалось в отношении и проиранских группировок в Ираке, и "Хезболлы" в Ливане, и палестинского сопротивления ХАМАС в Газе", - обратил внимание Турал Керимов.

"То есть вооруженная борьба и грубая сила против суверенных государств, обладающих хорошо воюющими армиями, перестает быть методом достижений поставленных целей. РПК занималась как раз этим – многие десятилетия боролась за независимость юго-восточных регионов Турции от Анкары. Этот сепаратизм поддерживался далеко не всеми этническими курдами в Турции и имел транснациональные корни. Появление РПК в Турции связано с миграцией курдов из Северного Ирака на рубеже 80-90-х. Из-за регионального конфликта того времени появилась большая серая зона в пограничье Турции, Ирака и Ирана – благодатная почва для проникновения на эти земли иностранных разведок и образования различных экстремистских и террористических структур. РПК была среди них крупнейшей, с десятками тысяч бойцов и огромным финансированием. Тогда ее деятельность была востребована спонсорами", - напомнил востоковед.

"За десятилетия борьбы против Турции РПК получила сотни миллионов евро и долларов из стран Евросоюза и США. Разумеется, не от государств, а от тех людей, которые симпатизируют ее сепаратистской идеологии и вооруженной борьбе против турецких властей. Также РПК и сама жестко забирала деньги у тех, на кого могла повлиять: под видом якобы благотворительности ее эмиссары устраивали прямой рэкет представителей курдской диаспоры, вынужденных отдавать ежемесячно какую-то сумму в кассу РПК. Это подтвержденные факты о том, что происходило и в странах Скандинавии, в частности Швеции, и в Германии, и во Франции, и в ряде других государств. А теперь, в связи с общим изменением ситуации, в том числе в Европе, источники финансирования курдского сепаратизма если не иссякли, то серьезно просели", - указал Турал Керимов.

"Третий фактор связан с общим укреплением контроля официальными государствами над процессами на Ближнем Востоке. Ирак в последние несколько лет вернулся к более централизованной форме государственности, в том числе это выражается в активном сотрудничестве правительства автономного Иракского Курдистана с Багдадом. Сам Багдад теперь тесно сотрудничает с Анкарой в вопросах борьбы с трансграничным терроризмом и другими видами нелегальной деятельности. Что касается подозрений Турции, что деятельность РПК или аффилированных с ней структур поддерживается Ираном, то сейчас у Тегерана, если эти подозрения оправданны, нет возможностей, чтобы как-то поддерживать курдский сепаратизм в других странах – ведь в самом Иране проживают миллионы курдов, среди которых популярны не только антитурецкие, но и антииранские идеологии", - продолжил советник медиагруппы "Россия сегодня".

"Четвертый фактор связан со вторым: США при президенте Дональде Трампе пересмотрели свой подход к контактам с Турцией. Как я понимаю, в результате этого РПК перестала быть одним из главных инструментов давления на турецкие власти. Видимо, Трамп все-таки считает, что с Турцией надо более конструктивно выстраивать отношения, а шантажом, принуждением и угрозами чего-то от нее добиться не получится. Поскольку США не могли противостоять безальтернативному уничтожению РПК со стороны Турции, они предпочли возглавить этот процесс и сделать так, чтобы конец курдского сепаратизма хотя бы не был кровавым. Поэтому организация ликвидируется самостоятельно и мирно", - отметил он.

"Пятый фактор – снижение уровня поддержки РПК внутри самой Турции со стороны того условного электората, на который Рабочая партия Курдистана рассчитывала изначально. В последние 20 лет неизменно уровень ее одобрения в Турции падал. Даже временное увеличение возможностей этой организации не привело ее к каким-то успехам в Турции. Это и не удивительно, ведь после провала попыток урегулирования мирного процесса 10-летней давности, в 2015-2016 годах, турецкое правительство взяло курс на безоговорочное уничтожение РПК, война велась самым ожесточенным образом без остановки последние 10 лет как на территории самой Турции, так и в сопредельных государствах, в Сирии и Ираке. Естественно, люди не хотят, чтобы это продолжалось", - заключил Турал Керимов.