Азербайджан поддержал самороспуск РПК

Сегодня Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске и прекратила длительный вооруженный конфликт с Турцией. МИД Азербайджана приветствует это решение.

Азербайджан приветствует самороспуск Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной на территории Турции террористической, говорится в заявлении азербайджанского МИД.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана считает это важным шагом на пути к установлению прочного мира и стабильности, а также ожидает незамедлительных практических шагов для полного устранения террористической угрозы в регионе.

"Мы высоко оцениваем лидерство братской Турции, сохраняющей непоколебимую приверженность искоренению терроризма, обеспечению безопасности и содействию стабильности"

- МИД Азербайджана

Напомним, что решение о роспуске РПК было принято по итогам 12-го партийного съезда, который прошел с 5 по 7 мая. В принятой декларации говорится о прекращении 40-летнего конфликта между партией и Турцией и вооруженной борьбы в целом.