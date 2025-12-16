Обмениваться опытом будут SOCAR и КазМунайгаз

Компании SOCAR и КазМунайгаз договорились об обмене опытом. Данный шаг направлен на развитие взаимовыгодного сотрудничества.
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и национальная нефтяная компания Казахстана (КазМунайгаз) запустили программу обмена опытом в целях развития взаимовыгодного сотрудничества. Об этом рассказали в SOCAR.
На первом этапе программы была проведена презентация, в ходе которой были представлены современные методы, применяемые в добыче нефти и газа, энергетике, насосном оборудовании и бурении.
"Участники программы также посетили производственные площадки, ознакомились с технико-технологическими процессами и получили подробную информацию о скважине, пробуренной на месторождении "Биби-Эйбат" впервые в мире промышленным методом"
– пресс-служба SOCAR