Вестник Кавказа

Обмениваться опытом будут SOCAR и КазМунайгаз

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компании SOCAR и КазМунайгаз договорились об обмене опытом. Данный шаг направлен на развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и национальная нефтяная компания Казахстана (КазМунайгаз) запустили программу обмена опытом в целях развития взаимовыгодного сотрудничества. Об этом рассказали в SOCAR.

На первом этапе программы была проведена презентация, в ходе которой были представлены современные методы, применяемые в добыче нефти и газа, энергетике, насосном оборудовании и бурении.

"Участники программы также посетили производственные площадки, ознакомились с технико-технологическими процессами и получили подробную информацию о скважине, пробуренной на месторождении "Биби-Эйбат" впервые в мире промышленным методом"

– пресс-служба SOCAR

720 просмотров

