Представитель НАТО встретилась в Ереване со спикером парламента Армении

встреча Радмилы Шекеринской и Алена Симоняна
© Фото: сайт парламента Армении
Замгенсека НАТО начала свой визит в Армению. В ходе поездки он проведет ряд встреч с официальными лицами республики.

В четверг, 18 декабря, прошла встреча спикера парламента Армении Алена Симоняна и заместителя генсека НАТО Радмилы Шекеринской. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте парламента республики.

Одной из обсуждаемых тем стала нормализация между Арменией и Азерайбдажном.

"В центре обсуждений собеседников были вопросы, касающиеся установленного между Арменией и Азербайджаном мира, а также региональные развития и темы, представляющие взаимный интерес"

– пресс-служба парламента

Кроме того, стороны поговорили о совместно реализуемых программах.

Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Армению замгенсека НАТО пообщается с премьер-министром республики, спикером парламента, главой МИД и министром обороны.

