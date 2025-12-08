Москва готовится к диалогу с Вашингтоном по Украине – Песков

Россия плотно контактирует с США для того, чтобы узнать насколько изменился план по урегулированию украинского конфликта после переговоров с представителями ЕС, заявил Дмитрий Песков.

РФ и США готовятся обсуждать условия урегулирования украинского конфликта и то, насколько они изменились после переговоров с участием европейцев и украинских властей, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в течение двух предыдущих недель американская сторона во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом вела переговорный процесс с представителями ЕС и Украиной.

"Работали они над тем сводом основных тезисов, который был согласован во время контактов на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров. Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь вновь подчеркнул стремление России к достижению мира в вопросе отношений с Киевом.