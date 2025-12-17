Под антииранские санкции Вашингтона попали десятки танкеров и юрлиц

США расширили список санкций против Ирана, внеся в него почти полсотни танкеров и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, связаны с ИРИ.

"Черный список" США против Ирана увеличен на еще несколько позиций, такое сообщение распространило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В нем говорится, что под новыми рестрикциями оказались 29 танкеров и 20 юрлиц, которые якобы связаны с Исламской Республикой.

Из танкеров, оказавшихся под санкциями, 13 судов ходят под флагом Палау, еще шесть – под флагом Панамы, пять – под флагом Островов Кука, два – Барбадоса, одно – Ямайки. Еще два судна имеют неопределенный текущий флаг.

По назначению попавшие в список танкеры используются для перевозки химических веществ и нефтепродуктов, а также сырой нефти. Кроме того, они предназначены для транспортировки битума и асфальтовых материалов.

Что касается юридических лиц, то семь из них имеют регистрацию на Маршалловых Островах, пять – в Панаме, четыре зарегистрированы в ОАЭ, три – в Индии. Оставшиеся две компании зарегистрированы в Либерии и на Британских Виргинских островах.