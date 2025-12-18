Десяткам тысяч человек понадобилась помощь после снегопадов и ливней в Иране

Иран накрыли сильнейшие снегопады и ливни. В результате разгула стихии тысячам человек понадобилась помощь.

На Иран обрушилась сильнейшие снегопады и ливни. Об этом пишут местные СМИ.

В течение четырех дней непогода охватила 24 провинции страны.

Согласно информации агентства IRNA, в результате разгула стихии погибли 5 человек, помощь потребовалась более чем 18 тыс жителей. Эвакуировать пришлось более 1,5 тыс человек.

В Джахроме непогода унесла жизни двух детей и спасателя, тела еще двух человек были найдены в провинции Фарс.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Хормозгане, там объявлен красный уровень опасности. На острове Кешм большое количество осадков спровоцировало прорыв дамбы и масштабные подтопления.

В настоящее время во многих регионах Исламской Республики не работают учебные заведения.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие несколько дней возможно ухудшение ситуации.