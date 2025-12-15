Грузия станет страной-хозяйкой выставки ITB Shanghai-2026

Грузия в мае 2026 года исполнит роль страны-хозяйки на международной туристической выставке ITB Shanghai (ITB China).

В следующем году Грузия выступит в роли официальной страны-хозяйки международной туристической выставки ITB Shanghai, рассказали в Национальном агентстве туризма Грузии.

Выставка ITB Shanghai будет проходить на площадке Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center. Она продлится три дня – с 26 по 28 мая.

Отметим, что ITB Shanghai также известная как ITB China – одна из крупнейших выставок Азии в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Впервые ITB China в Шанхайском выставочном центре World Expo была проведена в 2017 году, с тех пор она организуется ежегодно.

ITB China – региональное событие ITB (Internationale Tourismus-Börse), самой крупной в мире международной туристической выставки-ярмарки, которая проходит раз в год в Берлине.