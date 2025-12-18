Новый транспортный маршрут намерены создать Баку, Тбилиси, Ашхабад и Бухарест

Представители Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии согласовали создание нового международного транспортного коридора. Он будет называться "Черное море – Каспийское море".

Азербайджан, Грузия, Туркменистан и Румыния собираются создать новый транспортный маршрут. Об этом пишет грузинская пресса со ссылкой на постановление правительства республики от 8 декабря 2025 года.

В документе сказано, что транспортный коридор получит название "Черное море – Каспийское море".

В постановлении сказано, что соглашение о создании и функционировании нового международного транспортного маршрута подписано правительствами Грузии, Азербайджана, Туркменистана и Румынии.

Согласно предварительной информации, тема создания этого транспортного маршрута обсуждалась на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прошедшей 12 декабря в кулуарах международного форума в Ашхабаде, который был посвящен Международному году мира и доверия.

"Стороны обсудили политические и экономические отношения между двумя странами. Внимание было уделено потенциалу углубления сотрудничества в сфере транзита и логистики, а также привлечению дополнительных грузов из Центральной Азии в морские порты Грузии через Средний коридор"

– пресс-релиз

В сообщении также подчеркивается, что глава грузинского правительства заявил о готовности республики содействовать транспортировке туркменского газа через ее территорию.

Кроме того, Кобахидзе пообщался также в Ашхабаде с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Стороны поговорили об активизации сотрудничества в сфере логистики.