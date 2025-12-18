Дамаск приветствует окончательную отмену американских санкций

Сирия приветствовала отмену американских санкций по “Акту Цезаря”, введенных в 2019 году. Дамаск назвал это шагом к облегчению гуманитарной ситуации и экономическому восстановлению.

Власти Сирии поприветствовали окончательную отмену наиболее суровых санкционных режимов, действовавших в отношении страны на протяжении последних десятилетий.

Министерство иностранных дел Сирии поблагодарило США за снятие санкций и заявило, что это решение поможет облегчить жизнь людям, населяющим Сирию, а также создаст условия для восстановления стабильности в стране.

Речь идет о санкциях, известных как "Акт Цезаря", которые были введены Конгрессом США в 2019 году в отношении сирийских властей и финансового сектора. Пакет санкций налагал жесткие ограничения на сирийское госуправление и финансы в ответ на нарушения прав человека со стороны режима Асада во время затяжной гражданской войны.

Сторонники прекращения санкционной политики в отношении Сирии, в числе которых были и те, кто ранее лоббировал введение ограничений, активизировались после смещения Асада в декабре 2024 года. Их ключевой аргумент сводился к тому, что санкции блокируют приток иностранных инвестиций в восстановительные проекты, тем самым препятствуя возрождению разрушенной экономики и инфраструктуры Сирии.

Этот шаг также может иметь значительные гуманитарные последствия. Как заявила Каролина Линдхольм Биллинг, глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Ливане, отмена санкций США может создать условия для возвращения на родину большего числа сирийских беженцев. Напомним, что после смены власти в Сирию уже вернулись свыше 1 млн беженцев и 2 млн внутренне перемещенных сирийцев.

Представители Министерств иностранных дел Турции и Иордании поприветствовали снятие санкций с Сирии.