Фидан призвал курдское ополчение к слиянию с сирийскими ВС

Глава МИД Турции напомнил курским отрядам народной самообороны о подходящем к концу сроке интеграции в министерство обороны Сирии.

Глава турецкого министерства иностранных дел Хакан Фидан настаивает на включении курдских отрядов народной самообороны (YPG) в Министерство обороны Сирии.

Договоренности об интеграции YPG как части "Сирийских демократических сил" (СДС) и запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" были подписаны командующим силами народной самообороны СДС Мазлумом Абди и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа в марте. Слияние СДС с министерством обороны Сирии должно произойти до конца года.

Лидер СДС выразил готовность к интеграции при условии сохранения контроля над безопасностью в северо-восточной Сирии, то есть сохранения автономии, не стремясь решить конфликт с применением вооружения.

Анкара же выражает определенную обеспокоенность невыполнением условий сделки со стороны СДС. Фидан выразил надежду на возможность диалога и дальнейшее отсутствие необходимости применения военной силы. Однако СМИ еще в начале декабря сообщали о переброске турецких военных сил на северо-восток Сирии (через Африн, Рас-эль-Айн и север Алеппо).