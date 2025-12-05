Вестник Кавказа

Армия Турции вошла в Сирию

© Фото: Anadolu
Турецкие войска начали продвижение в районы Сирии, которые контролируются частями СДС. Силы официального Дамаска оказывают содействие армии Турции.

Войска Турции пересекли границу с Сирией и вошли на территорию соседней страны. Наступлении армии Турции развивается с трех направлений – через Африн, Рас-эль-Айн и север Алеппо, передает издание KARAR. 

Согласно информации медиа, основные силы турецких сил сосредоточены в районе линии Манбиджа. Одна из колонн турецкой армии вошла в Сирию через Дейр-Баллут, часть турецких сил наступает через Адванию. 

Войска, которые контролируются официальным Дамаском, продвинулись в регион Дейр-эз-Зор. Сообщается, что наступление правительственных войск продвигается при поддержке артиллерии и БПЛА. 

Отметим, что Анкара военными средствами поддерживает интеграцию частей СДС (Сирийские демократические силы) в состав правительственных войск Сирии.

