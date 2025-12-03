Сирия поставила под сомнение инициативу Израиля о демилитаризованной зоне

Дамаск не хочет соглашаться на предложение Тель-Авива о демилитаризованной зоне на сирийско-израильской границе, заявил Ахмед аш-Шараа, если сирийские власти не будут иметь там контроля.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, выступая на Дохийском форуме в Катаре, высказался против предложения правительства Израиля о формировании демилитаризованной зоны на сирийско-израильской границе.

Он пояснил, что израильская инициатива не проясняет ключевой вопрос: кто будет обеспечивать безопасность в этой зоне и, следовательно, контролировать ее.

"Разговор о создании демилитаризованной буферной зоны на границе с Израилем является опасной темой. Возникает вопрос, кто будет обеспечивать безопасность этой зоны, кто будет ею управлять"

– Ахмед аш-Шараа

Аш-Шараа подчеркнул, что для Сирии недопустимо неучастие в контроле такой зоны сирийских войск и спецслужб.

По словам временного президента, Сирии предпочтительнее сохранить соглашение 1974 года, определяющего порядок разграничения боевых позиций и перемирия с Израилем, поскольку на протяжении 50 лет оно показывало свою эффективность.

Также Ахмед аш-Шараа обратил внимание участников форума на регулярные нарушения суверенитета Сирии израильскими войсками – Дамаск насчитал свыше 400 инцидентов с начала года.