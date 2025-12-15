Новую дорогу к сухому порту построят в Дагестане

В Дагестане готовят строительство дороги для подъезда к месту реализации проекта "Сухой порт". Общая протяженность составит около 15 км.

Разрабатывается проект строительства подъездной автодороги к месту реализации инвестиционного проекта "сухой порт" в Республике Дагестан, сообщила пресс-служба правительства региона.

Проект разрабатывают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, уточнили в сообщении.

"Общая протяженность дороги составляет 15,6 км с двумя полосами движения. Трасса берет начало от транспортной развязки на км 10 проектируемого северного обхода города Махачкалы и, проходя севернее села Богатыревка, примыкает к региональной автодороге "ФАД "Кавказ" - Шамхал - Красноармейское" на 12 км"

– правительство Республики Дагестан

В рамках проекта планируется построить 3 моста через реку Шура-Озень, водопроводные трубы, съезды к дорогам и 4 автобусных остановки. Для его реализации выделен земельный участок площадью 210 га.

В администрации Дагестана отмечают, что данный проект не только улучшит транспортную инфраструктуру, но сделает логистические маршруты более эффективными и безопасными.

Ожидается, что подготовка всей документации завершится до конца февраля следующего года.

Также в 2026 году запланированы работы по капитальному ремонту двух причалов паромной переправы, а также реконстукция действующего морского пункта пропуска.