Туристический налог вводят еще четыре города России

С наступлением нового 2026 года еще в четырех городах России начнут взимать туристический налог – его вводят Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень, одни из самых популярных у российских путешественников.

Гостиничный бизнес самых популярных у российских туристов Курска, Нижнего Новгорода, Самары и Тюмени с 1 января 2026 года ждет дополнительный туристический налог, за счет которого их власти намерены пополнить местные бюджеты.

Это позволит их властям развивать и преумножать туристическую инфраструктуру популярных у путешественников локаций, передает РИА Новости.

Так, власти Курска ожидают от нововведения дополнительных 13 млн рублей для городского бюджета, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры города.

Туристический налог в Нижнем Новгороде, как и в Курске, составит 2%, ежегодно он пополнит городской бюджет на 200 млн рублей, рассказал председатель постоянной комиссии по развитию экономики, предпринимательству и туризму городской думы Сергей Пляскин.

"Нижний Новгород ежегодно принимает миллионы гостей, предлагая им разнообразные возможности. Если приезжающие будут также делать небольшой вклад в поддержку этой инфраструктуры, мы сможем реализовать ещё больше проектов для туристов"

- Сергей Пляскин

Введение налога считает социально справедливым решением и вице-мэр Самары Юлия Ашуркова: гости города будут его платить, путешествуя по другим российским регионам, где он уже действует.

При этом налоговая ставка в Самаре будет постепенно увеличиваться и в 2030 году составит 5%. Только в 2026 году за счет введения туристического налога в бюджет города поступит около 95 млн рублей.

В Тюмени ожидают пополнения бюджета до 45 млн рублей в год, налоговая ставка здесь тоже составит 2%. Привлекает путешественников регион своими термальными комплексами и яркими событийными мероприятиями.