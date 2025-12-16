Вестник Кавказа

Армения и Франция договорились о военном сотрудничестве на 2026 год

Франция и Армения подписали документ о военном сотрудничестве на следующий год. Планируется проведение совместных мероприятий.

Главы оборонных ведомств Армении и Франции наметили план военного сотрудничества на грядущий год, передают армянские СМИ. 

Согласно плану, стороны должны провести несколько десятков совместных мероприятий. Договоренности были достигнуты в ходе визита делегации Еревана в Париж в середине декабря под руководством представителя Минобороны РА Левона Айвазяна.

Ереван и Париж договорились провести следующие стратегические консультации в столице Армении. 

Отметим, что встреча по вопросам обороны между Арменией и Францией прошла в начале октября. Переговоры провели глава Минобороны Армении Сурен Папикян и глава армянской дипмиссии Оливье Декотиньи.

