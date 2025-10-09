Дмитриев: использование резервов РФ обрушит финансовую систему ЕС

Глава РФПИ рассказал об опасности, которая грозит Европейскому союзу, в случае незаконного использования российских резервов. Инвесторы могут отказаться от хранения активов в ЕС, что обрушит экономику Европы.

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу крах финансовой системы после использования российских резервов.

"Как вы увидите, финансовая система ЕС рухнет, так как незаконные действия отпугивают других инвесторов от хранения активов в Евросоюзе. Хранение активов в ЕС будет просто неразумным"

– Кирилл Дмитриев

В Бельгии в Euroclear хранятся российские резервы в размере €185 млрд, в настоящее время в Еврокомиссии рассматривают возможность использования этих резервов для того, чтобы оказать финансовую помощь Украине.

Вопрос об использовании активов России будет обсуждаться на саммите ЕС 18-19 декабря.