Северный Кавказ снова привлекает террористов всех мастей

В СКФО фиксируют высокую активность террористических организаций, поскольку страны Запада рассматривают Северный Кавказ как приоритетную цель для создания очагов напряженности в России.

На Северном Кавказе снова активизировались международные террористические организации, которые делают ставку на приверженцев радикальной религиозной идеологии, заявил на встрече с представителями духовенства СКФО и сотрудников центра по противодействию экстремизму в округе начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин.

"Для Запада Северный Кавказ - приоритетная цель для создания очагов напряженности в РФ, особенно в условиях проведения СВО. В округе фиксируется высокая активность террористов, опирающихся на приверженцев радикальной религиозной идеологии, представителей несоциализированной молодежи и криминала"

- Сергей Бачурин

Темой встречи стали непрекращающиеся попытки Запада вовлечь молодежь в экстремистскую и террористическую деятельность, а также повышение в этой связи уровня взаимодействия органов внутренних дел и духовенства, передает ТАСС.

Опасения участников встречи вызвали несвойственные ранее на Кавказе формы ислама и религиозные традиции, транслируемые из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока, которые распространяются стремительными темпами – в их числе насаждение нехарактерных кавказскому менталитету шариатских норм и правил, - добавил Бачурин.

Напомним, ранее мы писали о том, что только с начала 2025 года на Северном Кавказе было предотвращено 27 терактов, сообщил глава ФСБ России Александр Бортников. Этому помогла скоординированная работа силовиков – она позволили сократить количество террористических преступлений в два раза по сравнению с 2024 годом.