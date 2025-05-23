Донские казаки возьмут под охрану Северо-Кавказскую железную дорогу

Донские казаки взяли на себя обеспечение безопасности железнодорожного транспорта на Северном Кавказе: они будут помогать патрулировать Северо-Кавказскую железную дорогу, а также вокзалы и привокзальные площади.

Атаман Всевеликого войска Донского казачий полковник Сергей Бодряков и начальник Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) генерал-майор полиции Виктор Шметков сегодня подписали соглашение, согласно которому казаки берут на себя обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры на территории округа, сообщает Telegram-канал Всевеликого войска Донского.

"Подписано соглашение между Всевеликим войском Донским и Управлением на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. ...Документ предусматривает активное участие донских казаков в обеспечении безопасности и правопорядка на объектах транспорта на территории региона"

Соглашение действует один год с момента подписания. Согласно документу, казаки будут патрулировать Северо-Кавказскую железную дорогу (СКЖД) в пределах границ городов, а также возьмут под контроль вокзалы и привокзальные площади городов округа.

Усилия членов казачьих подразделений будут направлены на противодействие терроризму, говорится в документе.