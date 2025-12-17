Uzbekistan Airways смягчает требования к пассажирам внутренних рейсов

Главный авиаперевозчик Узбекистана – авиакомпания Uzbekistan Airways – с начала нового 2026 года ввела новые правила для пассажиров ее внутренних рейсов, разрешив им воспользоваться последующими участками авиаперевозки по билету.

С нового 2026 года пассажирам внутренних авиарейсов главного авиаперевозчика Узбекистана - авиакомпании Uzbekistan Airways – можно будет воспользоваться бронированием на оставшиеся сегменты перелета, говорится в обновленных правилах использования билетов, сообщили в компании.

Теперь, если пассажир по каким-либо причинам пропустил первый или любой предыдущий участок маршрута, бронирование на оставшиеся сегменты сохраняется и перелет можно будет продолжить, передает Podrobno.uz.

Вот только стоимость неиспользованных участков билета пассажиру никто возвращать не будет: вернут ему только аэропортовые сборы, переоформить такие билеты на новые даты или рейсы тоже будет нельзя.

А вот для международных рейсов правила останутся прежними – если пассажир не прибыл для перелета на первом или предыдущем участке бронирования, все его последующие сегменты автоматически аннулируются.

Нововведение призвано упростить условия перелета, подчеркнули в компании.