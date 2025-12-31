Еще одну ночь без света проведут жители части Адыгеи

Непогода, обрушившаяся на юг России, внесла свои коррективы в энергоснабжение 20 поселков Шовгеновского района Адыгеи, пока энергетикам не удалось подключить их к линиям электропередач, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
"В результате непогоды электроснабжение было нарушено в 31 населенном пункте - последствия стихии затронули 16 тыс жителей. Свет восстановлен в домах пяти населенных пунктов полностью, еще в шести - частично. Без электроэнергии остаются 20 поселков, аулов и хуторов, где проживает 6 тыс человек"
- Мурат Кумпилов
Самое большое неудобство без электричества испытывали постояльцы Шовгеновского дома-интерната, сейчас они перевезены в реабилитационный центр в Красногвардейский район и обеспечены всем необходимым. Остальные социальные объекты работают в штатном режиме, электроэнергию в них частично обеспечивают мобильные генераторы, отметил глава Адыгеи, передает "Интерфакс".
Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в круглосуточном режиме, они будут вестись до полного завершения.