Еще одну ночь без света проведут жители части Адыгеи

Несмотря на все предпринимаемые усилия, энергетикам юга России не удалось в течение дня полностью восстановить электроснабжение всей Адыгеи – жителям 20 населенных пунктов Шовгеновского района республики предстоит темная ночь.

Непогода, обрушившаяся на юг России, внесла свои коррективы в энергоснабжение 20 поселков Шовгеновского района Адыгеи, пока энергетикам не удалось подключить их к линиям электропередач, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"В результате непогоды электроснабжение было нарушено в 31 населенном пункте - последствия стихии затронули 16 тыс жителей. Свет восстановлен в домах пяти населенных пунктов полностью, еще в шести - частично. Без электроэнергии остаются 20 поселков, аулов и хуторов, где проживает 6 тыс человек"

- Мурат Кумпилов

Самое большое неудобство без электричества испытывали постояльцы Шовгеновского дома-интерната, сейчас они перевезены в реабилитационный центр в Красногвардейский район и обеспечены всем необходимым. Остальные социальные объекты работают в штатном режиме, электроэнергию в них частично обеспечивают мобильные генераторы, отметил глава Адыгеи, передает "Интерфакс".

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в круглосуточном режиме, они будут вестись до полного завершения.