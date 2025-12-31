Энергетики вернули свет большинству жителей Кубани и Адыгеи

Энергетикам юга России удалось восстановить подачу электроэнергии более 80% потребителей в Краснодарском крае и Адыгее, остававшимся без электроснабжения после аномальных снегопадов в предгорных и горных районах.

Энергетики юга России проделали колоссальную работу, чтобы восстановить электроснабжение в Краснодарском крае и Адыгее, нарушенное сильнейшим снегопадом – они восстановили почти 200 линий электропередачи 6-110 кВ и свыше 3,2 тыс. трансформаторных подстанций, сообщили в пресс-службе компании "Россети Юг".

Сейчас работы в регионе ведут 180 ремонтных бригад – это свыше 900 специалистов на более 370 единицах спецтехники, в том числе вездеходах и снегоходах, передает "АиФ-Юг".

Вместе с энергетиками "Кубаньэнерго" работают бригады "Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго" и "Ростовэнерго", а также специалисты из Ставропольского края. Они не только проводят осмотры и ремонт порвавшихся проводов ЛЭП, но и производят ремонт их опор и разборы завалов деревьев.

В то же время все работы ведутся в непростых погодных условиях – стихия не отступает, в регионе намело метровые сугробы, а заснеженные дороги препятствуют доступу бригад энергетиков к поврежденным объектам.

Работы в круглосуточном режиме будут продолжаться до полного устранения последствий снегопадов и возобновления электроснабжения всех пострадавших от непогоды потребителей, добавили в компании.