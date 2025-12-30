Почти полсотни поездов опаздывают на Северо-Кавказской железной дороге

Аномальные снегопады на Юге России привели к задержкам в движении поездов на СКЖД. На вечер 1 января задерживаются в общей сложности почти 50 составов.

Порядка полусотни поездов еще не вернулись в график на Северно-Кавказкой железной дороге в Краснодарском крае, рассказали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД).

"В настоящее время с опозданием следуют 46 поездов"

– ФПК

В то же время, подчеркивается в сообщении, в пункты назначения прибыли уже 63 поезда, которые ранее опаздывали, еще шесть состав вернулись к движению по расписанию.

В компании уточнили, что информация об изменениях передается пассажирам через смс.

Стоит отметить, что поезда задерживаются из-за аномального снегопада, который окутал Юг России.