К новому году юг России утонет в снегу

Синоптики центра погоды "Фобос" прочат югу России невиданные снегопады, которые утопят в снегу даже самые бесснежные регионы Крыма, Дона и Краснодарского края.

Юг России до конца уходящего 2025 года ждут мощные снегопады, которые принесет очередной циклон, сообщила пресс-служба центра погоды "Фобос".

Уже сегодня на западных склонах Кавказа выпадет до 30–50% месячной нормы осадков. Снегопады пройдут широким фронтом, а сугробы будут расти и дальше даже в Сочи: к исходу суток их высота в городе-курорте может достигнуть 5–10 см, в Красной Поляне их высота составит 100–120 см, а в горах выше 1,5 км образуются двухметровые сугробы, передает "АиФ-Юг".

Циклон не ограничится лишь осадками- на его периферии из-за резких контрастов атмосферного давления по-прежнему будет усиливаться ветер, что создаст чрезвычайно высокую лавинную опасность, говорится в сообщении синоптиков.

Изменится ситуация лишь с наступлением нового 2026 года, когда погода "пойдет на поправку": только тогда снегопады постепенно прекратятся.