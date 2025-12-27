Ночной шторм снес Приморскую набережную в Сочи

Город-курорт Сочи в Краснодарском крае подсчитывает убытки после шестибалльного шторма, обрушившегося на него минувшим вечером – городским властям придется заново восстанавливать знаменитую Приморскую набережную.

Шторм, разбушевавшийся накануне вечером в Черном море в районе акватории Сочи, полностью разрушил знаменитую Приморскую набережную курорта, кадры последствий стихии опубликовали в одном из местных пабликов.

"Сочинская набережная получила сильные повреждения: Все разрушено просто вдребезги. Практически полностью стихия уничтожила и городской пляж, располагавшийся сразу за ней"

- сообщение

Сейчас городские коммунальные службы устраняют последствия стихии в наиболее пострадавших от нее Лазаревском и Хостинском районах, а городские власти подсчитывают убытки, передает "АиФ-Юг".

На курорте до 1 января действует штормовое предупреждение, сообщили в в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.