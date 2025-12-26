В Сочи объявили о надвигающемся шторме

К вечеру на Черном море в районе Сочи ожидается шторм, который будет сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду, его пик наступит сегодня в районе 18-20 часов, а продлится он до 30 декабря.

На курортный Сочи надвигается сильный шестибалльный шторм – высота волн на Черном море будет достигать 4,5 м, а его пик придется сегодна на время от 18 до 20 часов, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 м/с, в высокогорьях - 30-35 м/с, над морем не исключено образование смерчей, а в горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности, передает РИА Новости.

Шторм захватит полосу от Туапсе до Сочи, не исключено, что ветер может распространиться и до Сухума.

Катаклизм будет сопровождаться большим количеством осадков – это будет дождь со снегом, добавили с пресс-службе краевого МЧС.