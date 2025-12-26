Вестник Кавказа

Курорт "Роза Хутор" откроет горнолыжный сезон 29 декабря

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в горах Сочи сделал возможным запуск сезона катания на курорте "Роза Хутор". Сезон планируется открыть в понедельник.

Горный курорт "Роза Хутор" уже завтра, 29 декабря, откроется горнолыжный сезон.

В горах Сочи наблюдаются снегопады, они, как ожидается продлятся до начала января, склоны укроет снегом.

Сезон катания на курорте будет начинаться постепенно – с 29 декабря до 4 января действует ограничение на продажу ски-пассов, так что первыми гостями склонов станут постояльцы отелей курорта, владельцы сезонных и годовых ски-пассов, туристы, которые заранее приобрели многодневные ски-пассы онлайн, а также те туристы, которые забронировали занятия с инструктором горнолыжной школы "Роза Хутор".

