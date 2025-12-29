Крымский мост собрал более тысячи автомобилей

Пробка из транспортных средств желающих отдохнуть в Крыму на новогодние каникулы со стороны Тамани сегодня к вечеру превысила тысячу легковушек и составила 1050 автомобилей.

Поток желающих побывать в Крыму на новогодние каникулы, несмотря на нестабильную погоду на полуострове, не уменьшается – к вечеру со стороны Тамани перед пунктами пропуска на Крымском мосту собрались более тысячи автомобилей, более 400 машин стоят в очереди на выезд из Крыма, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 459 транспортных средства. Время ожидания около двух часов"

Проезд по Крымскому мосту разрешен только легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам, проезд по мосту электромобилей и гибридных авто был запрещен еще в ноябре минувшего 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Компания "Гранд сервис экспресс" ввела на новогодние праздники два дополнительных поезда в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы. В общей сложности на новогодних праздниках в Крым будут курсировать 12 поездов.