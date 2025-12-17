Итоги 2025 года подвел Царукян

Арман Царукян рассказал, каким получился для него 2025 года. Он также отметил, что в этом году надеется завоевать чемпионский поясн.

Первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян подвел итоги 2025 года.

На своих страницах в соцсетях он разместил видео, в котором заявил, что предыдущий год выдался хорошим, хотя его начало было тяжелое.

"В январе я травмировался и не смог подраться, потом реабилитировался, был на замене, сделал три—четыре схватки, выиграл у Хукера и вчера поборолся с Шарой. Жалко, что правила были only submission (только сабмишен. – прим. ред), но что есть, то есть"

– Арман Царукян

При этом он выразил надежду на то, что в этом году ему удастся забрать чемпионский пояс.

Напомним, на сегодняшний день Царукян провел в ММА 26 поединков. На его счету 23 победы и 3 поражения. Последний на данный момент бой Царукяна состоялся в Катаре в конце ноября.