На Кавказе продолжит готовить кадры для туризма

Центр компетенций в сфере туризма, созданный на базе института развития Кавказ.РФ, добился первый успехов в своей работе и намерен продолжить в наступившем 2026 году программы обучения и тренинги для специалистов.

Центр компетенций в сфере туризма, созданный и работающий на базе института развития Кавказ.РФ, отчитался о первых успехах, сообщил исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

"Мы сейчас готовим кадры совместно с вузами: прорабатываем программы, проводим тренинги, обучение, чтобы к нам на курорт приходили классные специалисты и поддерживали свой уровень компетенции"

- Хасан Тимижев

Работа нового центра не сводится к обычной разовой акции, а строится на постоянном планомерном взаимодействии со всеми инвесторами, резидентами и любым бизнесом в сфере туризма. Она направлена на повышении их производительности, квалификации и качестве кадров", пояснил исполнительный директор, передает ТАСС

Также эта работа подразумевает внедрение бережливых технологий, которые в пилотном режиме заработали в 13 отелях, здравницах и турагентствах СКФО.

В наступившем 2026 году к ним подключатся еще 19 туристических объектов округа, добавил Хасан Тимижев.