Спрос на газ в Турции взлетел до рекордных 64 млрд кубометров в год

Спрос на газ в Турции взлетел до рекордных 64 млрд кубометров в год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турции нужно все больше газа – об этом красноречиво говорят показатели, опубликованные биржей EPIAS: в прошлом году спрос на газ приблизился к 64 млрд кубометров в год.

Статистика турецкой биржи EPIAS показала рекорд потребления газа в республике в прошлом году: в сравнении с 2024 годом оно увеличилось на 13% и почти достигло 64 млрд кубометров – больше, чем во все годы, когда собирались статические данные.

Более того, как пишет ТАСС, рекордным оказался и спрос на газ в Турции в последний месяц 2025 года – более 8 млрд кубометров газа было сожжено либо переработано турецкими потребителями за декабрь.

Эта информация объясняет российскую статистику роста поставок газа из РФ в Турцию на 14% (данные за январь-октябрь прошлого года) с приближением к 18 млрд кубометров.

В тот же период прошлого года Турция поставила еще один рекорд, закупив в США превышающие предыдущие максимумы 5,7 млрд кубометров СПГ.

