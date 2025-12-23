В Турции заявили о готовности поставлять газ в Сирию и Нахчыван

Турция обладает потенциалом, чтобы стать региональным энергетическим хабом. Страна может стать поставщиком газа в Сирию и Нахчыван, отметил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.
"В настоящее время мы можем поставлять газ в Сирию и Нахчыван... Мы экспортируем газ в Европу через Болгарию"
– Алпарслан Байрактар
Как заявил глава энергетического ведомства страны, Турция обладает необходимой инфраструктурой для поставок около 80 млрд куб м "голубого топлива".
По словам Байрактара, страна находится в процессе контактов с Румынией по экспорту газа. Речь идет о поставках в размере 1 млрд куб м "голубого топлива".
Ранее глава энергетического ведомства страны заявил, что Турция получает газ из России, Азербайджана, Ирана и других стран.