В Турции заявили о готовности поставлять газ в Сирию и Нахчыван

Газовые трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Алпарслан Байрактар заявил о готовности снабжать газом Сирию и Нахчыван. Турция также готова отправить крупные объемы "голубого топлива" в Румынию.

Турция обладает потенциалом, чтобы стать региональным энергетическим хабом. Страна может стать поставщиком газа в Сирию и Нахчыван, отметил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар. 

"В настоящее время мы можем поставлять газ в Сирию и Нахчыван... Мы экспортируем газ в Европу через Болгарию"

– Алпарслан Байрактар 

Как заявил глава энергетического ведомства страны, Турция обладает необходимой инфраструктурой для поставок около 80 млрд куб м "голубого топлива". 

По словам Байрактара, страна находится в процессе контактов с Румынией по экспорту газа. Речь идет о поставках в размере 1 млрд куб м "голубого топлива". 

Ранее глава энергетического ведомства страны заявил, что Турция получает газ из России, Азербайджана, Ирана и других стран.

760 просмотров

