Транскам сейчас: дорогу открыли для легковых машин

В Северной Осетии спустя несколько дней возобновилось движение легковых автомобилей по Транскаму. В конце прошлого года дорога была закрыта для всех всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.

На участке Транскавказской автомагистрали возобновили движение легковых транспортных средств. Об этом информирует Главное управление МЧС по Северной Осетии.

В ведомстве отметили, что расчистка дорожного полотна от снега завершена.

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение для легкового автотранспорта на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:00 мск 2 января"

– пресс-служба управления

Движение всех видов машин на участке Транскама было ограничено вечером 31 декабря.