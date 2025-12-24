Рекорд по количеству принятых туристов установил курорт в Турции

Свыше 17 млн человек посетили Анталью в течение прошлого года. Первое место по количеству поездок на этот турецкий курорт заняли россияне.

Анталья в 2025 году приняла более 17 млн туристов, установив тем самым новый рекорд. Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях Мехмет Нури Эрсой, глава Минтуризма Турции.

"Мы закончили 2025 год, установив рекорд. Анталья приняла за 2025 год 17 миллионов 122 тысячи 548 гостей. По сравнению с годом ранее рост составил 1,17%"

– турецкий министр

Он отметил, что первое место по количеству поездок в Анталью заняли граждане России. В топ-3 также входят путешественники из Германии, Бразилии и Великобритании.