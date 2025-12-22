Вестник Кавказа

Россию с Турцией связывает рекордное число рейсов и перевозчиков

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этой зимой россиянам доступны прямые перелеты в 41 страну. Больше всего рейсов осуществляется между Россией и Турцией.

Турция – главное зарубежное направление для России, следует из зимнего расписания российских аэропортов.

Всего зимой 2025/2026 года из городов РФ осуществляются прямые авиарейсы с 41 страной. Перевозка между Россией и Турцией самая частая – свыше 400 еженедельных рейсов. Также на этом направлении рейсы выполняет больше всего авиакомпания, как отечественных, так и иностранных.

Китай стал лидером по широте маршрутной сети – жители РФ могут попасть прямыми рейсами в 18 городов, а также Гонконг и Макао, передает РИА Новости.

