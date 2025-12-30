Новогодняя деревня в Тбилиси будет работать до 14 января

В Грузии продлили работу новогодней деревни в Тбилиси. Ранее закрыть ее собирались 7 января, теперь закрытие перенесли на 14 января.
Мэр грузинской столицы Каха Каладзе объявил, что новогодняя деревня в центре Тбилиси будет работать до 14 января.
"Мы объявили, что новогодняя деревня будет работать до 7 января, однако спрос со стороны населения и предпринимателей очень высок"
– Каха Каладзе
Руководство Тбилиси приняло решение продлить работу праздничной ярмарки на неделю.
Напомним, новогодняя деревня открылась 12 декабря на площади Первой Республики.