Вестник Кавказа

Новогодняя деревня в Тбилиси будет работать до 14 января

Новогодняя деревня в Тбилиси будет работать до 14 января
© Фото:  Courtesy of Tbilisi City Hall
В Грузии продлили работу новогодней деревни в Тбилиси. Ранее закрыть ее собирались 7 января, теперь закрытие перенесли на 14 января.

Мэр грузинской столицы Каха Каладзе объявил, что новогодняя деревня в центре Тбилиси будет работать до 14 января.

"Мы объявили, что новогодняя деревня будет работать до 7 января, однако спрос со стороны населения и предпринимателей очень высок"

– Каха Каладзе

Руководство Тбилиси приняло решение продлить работу праздничной ярмарки на неделю.

Напомним, новогодняя деревня открылась 12 декабря на площади Первой Республики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
895 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.