Ираклий Кобахидзе: 2026 год станет успешным для Грузии

Грузинский лидер Ираклий Кобахидзе, поздравляя граждан с Новым годом, рассказал о значимости христианской веры для идентичности Грузии и ее государственности.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе, обращаясь к грузинским гражданам с новогодними поздравлениями, выразил уверенность в том, что наступивший 2026 год станет еще более успешным для республики, чем прошедший 2025 год. Он отметил, что правительство, как и граждане, встречает Новый год с надеждой на реализацию желаний – и пожелал населению, чтобы мечты каждого жителя Грузии сбылись в 2026 году.

Кобахидзе отметил, что 2025 год выдался для Грузии непростым, однако страна и государство успешно справились со всеми внутренними и внешнеполитическими вызовами – закрепили мирное состояние республики и добились превышения грузинским ВВП условного порога в 100 млрд лари ($37 млрд).

Председатель правительства обратил внимание на кардинальные перемены в государственном строительстве в прошлом году, приведшие к безусловному торжеству верховенства национального законодательства над всеми попытками навязать Грузии внешнюю политическую волю.

"Фундамент, заложенный в 2025 году, создает прочную основу для того, чтобы будущий год стал еще более успешным для Грузии"

– Ираклий Кобахидзе

Глава государства напомнил, что в наступившем году республика будет праздновать 1700-летие принятия христианства, и это принципиально важное событие, ведь христианство входит в число ключевых опор идентичности Грузии. Кобахидзе выразил уверенность в том, что сохранение христианской веры помогает республике выживать в современной геополитической турбулентности.

"Основа христианства – любовь, а любовь, в свою очередь, является основой силы любого человека или государства. Поэтому всем желаю больше любви, всем желаю больше добра, желаю мира, здоровья, счастья и прогресса в новом 2026 году!"

– Ираклий Кобахидзе