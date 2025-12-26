В столице Абхазии садится первый "новогодний" рейс из Перми

К столице Абхазии городу Сухум сейчас подлетает "новогодний" разовый авиарейс из Перми, всего таких авиарейсов из Перми и обратно в январе будет четыре, сообщили в воздушной гавани промышленного, научного и культурного центра Урала.

В аэропорту столицы Абхазии – курортного города Сухум на берегу Черного моря – через считанные минуты приземлится самолет Bombardier компании "РусЛайн", который везет на отдых жителей уральской Перми.

Самолет поднялся в воздух из пермского аэропорта "Большое Савино" в 15:00 по московскому времени и приземлится в Сухуме в 18:25, передает Sputnik Абхазия.

Пока новый авиарейс станет первым, но нерегулярным, поэтому у него и такое странное название – "новогодний". Всего в новогодние каникулы будет организовано четыре таких перелета, которые авиакомпания "РусЛайн" выполнит 3, 4, 10 и 11 января.

На маршруте будут задействованы 50-местные Bombardier CRJ100/200, о том, рассматривается вопрос введения такого регулярного авианаправления, не сообщается.