Маск назвал условие для конца США

© Фото: Белый дом
Соединенным Штатам настанет конец, если на выборах в Конгресс победу одержат радикальные левые. Так Маск объяснил оказываемую им поддержку республиканцам.

Бизнесмен Илон Маск высказал опасение, связанное с возможной победой на промежуточных выборах в Конгресс США радикальных левых.

"Америке конец, если радикальные левые одержат победу. Они откроют шлюзы для нелегальной иммиграции и мошенничества. Это будет уже не Америка"

– Илон Маск

Такую публикацию на своей странице в соцсети он сделал после того, как появились сообщения о том, что он финансирует Республиканскую партию для ее победы на предстоящих в ноябре 2026 года выборах.

