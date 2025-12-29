Маск назвал условие для конца США

Соединенным Штатам настанет конец, если на выборах в Конгресс победу одержат радикальные левые. Так Маск объяснил оказываемую им поддержку республиканцам.
Бизнесмен Илон Маск высказал опасение, связанное с возможной победой на промежуточных выборах в Конгресс США радикальных левых.
"Америке конец, если радикальные левые одержат победу. Они откроют шлюзы для нелегальной иммиграции и мошенничества. Это будет уже не Америка"
– Илон Маск
Такую публикацию на своей странице в соцсети он сделал после того, как появились сообщения о том, что он финансирует Республиканскую партию для ее победы на предстоящих в ноябре 2026 года выборах.