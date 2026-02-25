Иран отказался от ядерных требований США

Тегеран не принял требования, выдвинутые Соединенными Штатами на переговорах в Женеве, пишут СМИ. Руководство страны заявило, что обогащение урана продолжится.

Иран не согласился с требованиями США, которые были выдвинуты американской стороной на переговорах в Женеве, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно публикации, американцы потребовали ликвидировать три иранских ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также передать во владение США все запасы обогащенного урана.

Тем не менее, в Тегеране призвали не доверять изданию, и глава информационного совета правительства Эльяс Хазрати заявил о том, что информация, изложенная в материалах американских СМИ, "не соответствует реальности переговоров".

"Обогащение будет продолжаться по мере необходимости, и ничего не будет вывезено из Ирана"

– Эльяс Хазрати

Он отметил, что стороны рассматривают и другие варианты. По его словам, главной целью Ирана является снятие санкций.

Также итоги переговоров в Женеве прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве страны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что Тегеран и Вашингтон достигли "хорошего прогресса" и в настоящее время обсуждают содержание будущего соглашения по ядерному досье.

Как отметил Аракчи, новый раунд ирано-американских переговоров состоится в течение следующей недели.