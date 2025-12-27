Трамп: США нужна торговля с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о больших перспективах, которые откроются для Вашингтона и Москвы в случае возобновления торговых связей между странами. Заявление было сделано в свете состоявшегося разговора с Владимиром Путиным по украинскому урегулированию.

"Мы не смогли торговать в значительных объемах или вообще торговать, что было очень обидно, потому что, как вы знаете, торговля с Россией могла бы принести большой успех. У них есть отличные земли, отличные полезные ископаемые и многое другое. А у нас есть то, что им очень нужно"

– Дональд Трамп

Напомним, что в воскресенье состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты договорились о создании двух рабочих групп по украинскому урегулированию, которые будут заниматься вопросами безопасности и экономики. По словам лидера США, разговор вышел "хорошим и продуктивным".

Подход США к торговле с Россией

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил призыв Трампа к разблокированию экономических связей с Россией необходимостью поддержать наметившийся прогресс в украинском урегулировании.

"Дональд Трамп на сегодняшний день крайне заинтересован в заключении сделки с Россией и Украиной по мирному урегулированию украинского конфликта. При этом то, что публично высказывалось, в том числе на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, весьма далеко от российских целей и в целом от того, как Россия видит урегулирование. В таких условиях Трампу приходится выбирать для продвижения сделки между условным "кнутом" и столь же условным "пряником". Перед встречей в Анкоридже Трамп использовал "кнут", угрожал России санкциями и передачей Украине "Томагавков", и эти две темы не закрыты, они могут быть подняты в любой момент. Но сейчас Трамп делает ставку на "пряник" для России", - прежде всего сказал он.

"Поэтому он говорит о перспективах экономического сотрудничества России и США в мирное время: если Москва быстро пойдет на мирное урегулирование, пусть не соответствующее российским целям, она получит значительную компенсацию в виде развития торгово-экономических отношений с США. С точки зрения Трампа это аргумент, чтобы Россия согласилась на план урегулирования, выработанный Вашингтон совместно с Киевом и Европой. Идея в том, что прекращение боевых действий будет не точкой в украинском конфликте, а запятой или точкой с запятой, после чего стартует новый этап российско-американских отношений, который сулит России большие экономические выгоды и перспективы. То есть Трамп рассуждает не только как политик, но еще и как бизнесмен", - подчеркнул Владимир Васильев.

Подход России к предложениям Трампа

По прогнозу американиста, Москву не устроит идея экономической компенсации за неполное выполнение задач специальной военной операции. "Еще надо дождаться официальной российской реакции на итоги переговоров в Мар-а-Лаго, тем более Трамп анонсировал второй за последнее время звонок Владимиру Путину. Но я прогнозирую, что реакция со стороны России будет либо отрицательной, либо весьма сдержанной. Скорее всего, будет проявлена именно сдержанность: российское руководство не отвергнет с порога то, что будет предложено по итогам переговоров в Мар-а-Лаго, но по крайней мере скажет, что новые документы подлежат тщательному рассмотрению и долгому переговорному процессу. То есть мы увидим линию Москвы на продолжение и развитие переговоров с Вашингтоном", - ожидает эксперт.

"Судя по тому, как прошли встречи в Мар-а-Лаго, складывается ситуация проведения переговоров ради переговоров, что вполне устраивает американскую сторону, но не российскую. В Мар-а-Лаго отлично было видно, что форма явно доминировала над содержанием, а главное для американской стороны было создать картину того, как президент США борется за мир. Эта центральная идея согласно текущему подходу Администрации Трампа должна быть пролонгирована: не то, что он победил и решил проблему мира, а что он постоянно борется", - обратил внимание Владимир Васильев.