Стали известны составы рабочих групп США и Украины

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским объявил состав американской рабочей группы по украинскому урегулированию.
"В состав рабочей группы войдут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генерал Дэн Кейн, Марко Рубио и еще несколько человек, которых мы собираемся привлечь к работе, и вероятно Пит Хегсет"
– Дональд Трамп
Состав украинской рабочей группы огласил Зеленский: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
Ранее накануне Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, стороны согласились продолжать работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В ходе сегодняшней беседы президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп"
– Юрий Ушаков
Планируется создание двух групп, одна будет заниматься вопросами безопасности, другая – экономическими.